publié le 16/10/2018 à 05:18

10 millions de tonnes de nourriture partent chaque année à la poubelle. C'est l'équivalent d'un repas par semaine en moyenne par personne. Ce mardi 16 octobre, c'est la journée de lutte contre le gaspillage alimentaire. Voici quelques applications à télécharger sur votre téléphone qui donnent un sérieux coup de main.



Il y a notamment "Save" et "Sauver ce qui se mange". Vous entrez tout ce qui vous reste dans vos placards et votre frigo, et l'appli vous donne des recettes comme les restes de poulet a la forestière, ou le flan fourre-tout. Vous avez ensuite "Peristock", ça demande un peu d'assiduité, mais celle-là permet de gérer son frigo. Quand vous rentrez avec vos courses, vous scannez vos aliments avec les code barre, ou vous tapez les informations avec les dates de péremption et dès que la date limite approche, l'appli vous prévient par un sms. Elle vous dit par exemple : "Il serait temps de faire quelque chose avec les œufs qui restent".

"Optimiam", elle, vous permet de trouver dans votre quartier des grandes surfaces ou des petits commerces qui bradent ce qu'ils ont en trop, comme les produits frais bientôt périmés. Même principe sur "Too good to go", trop bon pour être jeté en anglais. Elle vous géolocalise et vous propose tous les jours des paniers.

Si ça vous intéresse, vous allez chercher et à tel endroit à telle heure soit des pâtisseries, soit des légumes. Ils sont vendus de 3 à 5 fois moins cher que le prix normal. Et puis toutes ces applis vous donne des conseils de bon sens. Celui qui marche le mieux : ne jamais faire ses courses quand on a faim. On veut alors tout acheter, on remplit le frigo et c'est comme ça qu'on gaspille. Tous les références sur ces applications sont sur rtl.fr.



Peristock : https://twitter.com/peristock

Save eat : https://www.saveeat.co/

Optimiam : https://www.optimiam.com/

Too good to go : https://toogoodtogo.fr/fr