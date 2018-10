publié le 08/10/2018 à 08:42

Les experts du Giec (groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) appellent le monde à des transformations rapides. Dans un rapport de 400 pages, ces spécialistes du climat à l'ONU mettent en garde : si rien n'est fait, le réchauffement climatique pourrait atteindre la ligne rouge : 1,5°C de plus dès 2030, c'est-à-dire demain.



Pour Valérie Masson-Delmotte, climatologue au Giec, le pire est encore évitable, mais il faut faire vite. "Ça demanderait des transitions sans précédent dans tous les aspects de la société : la manière dont on produit l'énergie, l'efficacité des bâtiments, des systèmes de transport qui rejettent le moins possible de gaz à effet de serre, une consommation alimentaire plus sobre en carbone..."

Hormis ces efforts liés à la production, Valérie Masson-Delmotte met l'accent sur des actions plus institutionnelles. "Ça pose aussi la question de la volonté politique, qui est extrêmement importante pour une transition nécessaire".

À écouter également dans ce journal

Brésil - Le pays de Lula peut-être sur le point de basculer à l'extrême droite. Jair Bolsonaro arrive très largement en tête du 1er tour de l'élection présidentielle, organisé dimanche 7 octobre, au Brésil.



Politique - Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, a évoqué, dimanche 7 octobre sur RTL, la création d'une nouvelle prime auto, une prime pour les véhicules hybrides rechargeables, d'une valeur de de 1.000 à 2.000 euros pour l'achat d'une voiture hybride.



Interpol - Interpol annonce avoir reçu la démission de son patron, le chinois Meng Hongwei, porté disparu depuis plus de dix jours. Un peu plus tôt, Pékin avait indiqué qu'il faisait l'objet d'une enquête dans son pays, sans plus de précision. Pas de quoi rassurer son épouse. Depuis Lyon où se trouve le siège d'Interpol, elle a lancé un appel à la communauté internationale.