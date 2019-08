publié le 05/08/2019 à 18:31

Nora Quoirin et sa famille étaient en vacances en famille dans un complexe hôtelier à une heure au sud de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Dimanche 3 août, vers 8 heures du matin, ses parents viennent la réveiller. Mais l'adolescente n'est pas dans son lit, et sa fenêtre est grande ouverte.

Son père prévient sans tarder la police malaisienne. Selon The Guardian, 100 policiers et des chiens renifleurs sont déployés dans la station balnéaire et ses environs. D'une mère irlandaise et d'un père français, la jeune fille de 15 ans présente des difficultés d'apprentissage et de développement, qui la rendent particulièrement vulnérable, selon les propos de sa tante, Aisling Agnew. "Nora ne quitterait jamais sa famille de son plein gré", a-t-elle déclaré.

D'après la Lucie Blackman Trust, une organisation caritative travaillant avec des ressortissants étrangers en Malaisie, la police envisage la possibilité d'un enlèvement.

Les ministères des Affaires étrangères mobilisés

En Irlande et en France, les ministères des Affaires étrangères sont mobilisés. Un porte-parole du ministère irlandais a annoncé la création de l'adresse e-mail findnoraq@gmail.com pour recueillir le plus d'informations possible.

Du côté français, le ministère a déclaré dans un communiqué que l'ambassade et le consulat français à Kuala Lumpur sont "immédiatement intervenus pour venir en aide à sa famille" et "ont mobilisé un nombre important de personnels pour lancer des recherches".