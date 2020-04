Emma SOHL / CAPTURE THE LIGHT / AFP

publié le 30/04/2020 à 13:24

Devenu un héros aux yeux des Britanniques en collectant des sommes record pour les soignants, l'ancien combattant Tom Moore fête ses 100 ans ce jeudi 30 avril, une journée aux allures de célébration nationale en pleine pandémie de nouveau coronavirus. Ses inlassables allers-retours réalisés à l'aide de son déambulateur, médailles épinglées sur sa veste, ont mis du baume au coeur des Britanniques qui paient un lourd tribut avec plus de 26.000 morts sans amorce de déconfinement en vue.

Deux chasseurs de la Royal Air Force généralement déployés pour des événements commémoratifs de la Seconde Guerre mondiale, un Spitfire et un Hurricane, ont volé en son honneur dans le ciel du Bedfordshire (comté au nord de Londres). Tom Moore, nommé colonel honoraire, les a salués, ému, d'un signe de la main de son jardin. Quelques minutes plus tard, sa cagnotte en ligne dépassait la somme impressionnante de 30 millions de livres, soit 33 millions d'euros.

Le retraité originaire du Yorkshire (nord de l'Angleterre) a aussi reçu plus de 140.000 cartes d'anniversaire envoyées du monde entier, de quoi remplir le vaste hall de l'école de son petit-fils Benjie.

Tom Moore, un ancien combattant de 99 ans, est devenu un héros national au Royaume-Uni🇬🇧, après avoir collecté en quelques jours plus de près de 15 millions d'euros au profit du service public de santé, en accomplissant 100 tours de son jardin, avec son déambulateur #AFP pic.twitter.com/k467ioErnw — Agence France-Presse (@afpfr) April 17, 2020

À écouter également dans ce journal :

- L'économie française est officiellement en récession et s'est contractée de 5,8% au premier trimestre, du fait notamment du confinement en place depuis la mi-mars pour endiguer la pandémie de Covid-19, selon une première estimation dévoilée jeudi par l'Insee. Il s'agit de la baisse la plus forte dans l'historique des évaluations trimestrielles du PIB débutées en 1949, et elle dépasse largement les reculs du premier trimestre de 2009 (-1,6%) ou du deuxième trimestre de 1968 (-5,3%), précise l'Insee.

- Le projet de loi prorogeant l'urgence sanitaire doit être présenté samedi en Conseil des ministres, avant son examen au Sénat dès lundi. L'état d'urgence sanitaire "est prorogé pour une durée de deux mois à compter du 24 mai", indique l'avant projet de loi.

- Quatre mois après le début de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement américain a créé l'espoir mercredi en rapportant qu'un médicament naguère développé contre Ebola, le remdesivir, semblait avoir prise sur le nouveau coronavirus, et avait accéléré de plusieurs jours le rétablissement des cas les plus graves dans un grand essai clinique.