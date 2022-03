Crédit : LAURIE DIEFFEMBACQ / BELGA MAG / Belga via AFP

Des fleurs et autres objets ont été déposés à Strepy-Bracquegnies, là où six personnes ont été tuées par un chauffard dimanche 20 mars.

Un hommage leur sera rendu mardi 22 mars dans la commune, mais cette fois pas de tenues carnavalesques, pas le cœur pour le moment à réendosser ces costumes. Comme dans de nombreuses communes en Belgique, dimanche était une journée de fête. Cela s'est transformé en en carnage à Strepy-Bracquegnies à côté de la Louvière. Six personnes sont mortes et des dizaines blessées après avoir été percutées par une voiture.

24 heures après, sur les lieux du drame, l'atmosphère est toujours lourde. Dans une petite rue résidentielle du village, des fleurs blanches et des foulards de carnaval ont été déposés à l'endroit où les victimes ont été fauchées dimanche à l'aube, certaines sur plusieurs centaines de mètres. "Il était là pour faire la fête, mais malheureusement ça s'est terminé de manière tragique", raconte un habitant de Strepy-Bracquegnies qui connaissait l'une des victimes. "C'est vraiment une immense tristesse qui nous entoure".

"Cette voiture qui est arrivée et a fauché tout le monde...", commence un autre habitant avant que sa phrase ne soit terminé par une âme du village : "Comme des quilles". "C'est inexplicable", poursuit le premier.

Il s'agissait du premier carnaval après la période du coronavirus. Des traditions toujours très attendues et une sécurité très encadrée. "C'est signalé qu'il y a une fête locale, que les sociétés démarrent très tôt le matin, impossible de ne pas les voir", précise Virginie Pilette, de l'amicale des sociétés carnavalesques. "J'espère qu'ils n'ont pas fait ça délibérément et que la tête leur a tourné pour une raison ou pour une autre, mais ça n'excuse en rien l'incident", ajoute-t-elle.

Que s'est-il passé ?

Concernant les circonstances du drame, les deux cousins trentenaires mis en cause ont rapidement été interpellés et sont toujours interrogés par les enquêteurs. Leurs motivations restent floues pour le moment même si la piste terroriste a été écartée. Ces derniers revenaient de discothèque et étaient sous l'emprise de l'alcool. D'autres analyses sont toujours attendues.

Des experts ont également été dépêchés sur les lieux pour vérifier la BMW qui a percuté toutes ces victimes. Le système de freinage doit notamment être vérifié. L'un des deux avait déjà eu eu une suspension de permis pour vitesse excessive. Ils seront présentés mardi après midi à un juge d'instruction.

