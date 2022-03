Grand Prix RTL-Lire Magazine Littéraire 2022 : "555" de Hélène Gestern sacré

Le Grand Prix RTL / LIRE Magazine littéraire 2022 a été décerné à 555 (Éditions Arléa) de Hélène Gestern. Un roman au titre mathématique et énigmatique qui parle en rélaité de musique. 555 est le nombre de sonates pour clavecin composées par Scarlatti, immense compositeur du XVIIIe siècle, contemporain de Bach et de Haendel. Son œuvre suscite depuis trois siècles l'admiration sans bornes de mélomanes. Mais nul besoin d'être l'un d'entre eux, ni de connaitre l'œuvre de Scarlatti pour apprécier le roman d'Hélène Gestern.

Ce livre se lit comme un véritable polar, une énigme fascinante accessible à tous les publics. Hélène Gestern imagine la découverte de la partition d'une 556e sonate retrouvée par un ébéniste dans l'étui d'un violoncelle ancien. La partition disparait aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Cinq personnages se lancent alors dans une traque palpitante de la 556e sonate de Scarlatti. Et si Hélène Gestern a choisi de bâtir sa formidable intrigue autour de l'œuvre de Scarlatti, c'est parce qu'elle fait partie des adorateurs du musicien.

555 prend la forme d'une intrigue impossible à lâcher, notamment en raison de sa construction remarquable. Les cinq chasseurs de la partition disparue de Scarlatti s'expriment à tour de rôle et à 13 reprises, ce qui donne un rythme alerte, nerveux et fluide qui fait que l'on dévore les 450 pages du livre. Ces chasseurs sont l'ébéniste qui découvre la partition, un luthier, une claveciniste, un musicologue et un riche collectionneur.

À ces cinq personnages qui prennent la parole à tour de rôle, Hélène Gestern ajoute une sixième voix énigmatique qui ponctue chacune des 13 parties du livre et qui semble tirer les ficelles de toute cette histoire et ça, c'est la trouvaille géniale de l'auteure. Elle donne tout son ressort, sa puissance à l'énigme de 555. Et l'identité de cette voix mystérieuse sera révélée dans le dernier chapitre, bien sûr ! Un dénouement digne des meilleurs polars.

"555" de Hélène Gestern Crédit : Bernard Lehut

Les autres romans finalistes étaient : Le Duel des grands-mères de Diadié Dembélé (JC Lattès), Les idées noires de Laure Gouraige (P.O.L.), Le Grand Monde de Pierre Lemaître (Calmann Lévy) et Connemara de Nicolas Mathieu (Actes Sud).

Le Grand Prix RTL-Lire fête ses 30 ans cette année. RTL a donc prévu une journée spéciale pour célébrer cet anniversaire. Dans chaque rendez-vous d'information, vous pourrez découvrir un témoignage d’un ancien lauréat, de Gilbert Bordes, premier lauréat en 1992 pour La nuit des hulottes à Hélène Gestern qui sera l'invitée de Laissez-vous tenter à 9h. L'occasion de réentendre les écrivains Jean-Baptiste Andréa, Anna Gavalda, Olivier Adam, Isabelle Carré, Maylis de Kerangal, Jean-Baptiste Grangé, Marc Dugain, Léonor de Récondo, Philippe Besson, Jeanne Benameur, Olivier Bourdeaut ou encore Tanguy Viel.