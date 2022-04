Il s'agit sans aucun doute de l'un des faits divers les plus connus de ces 20 dernières années : la disparition de la petite Maddie. Près de quinze après les faits, un homme a été mis en examen, ce jeudi 21 avril, en Allemagne. Un non-événement selon les Britanniques. En effet, la police métropolitaine de Londres estime qu'une enquête pour personne disparue, appelée "Operation Grange" continue "comme avant". Aucun changement dans le travail des enquêteurs donc.

Le service d'enquête ne commente pas, non plus, les rumeurs diffusées en mars laissant entendre que l'enquête pourrait être refermée d'ici à l'automne. Ce qui semble clair, c'est que ce fait nouveau de la mise en examen de Christian Brückner, en Allemagne, ne fera pas évoluer le dossier. Il s'agirait en effet d'une décision administrative. En effet, pour éviter que l'affaire ne soit prescrite au Portugal, en mai prochain, le statut du suspect a été modifié.

Scotland Yard serait frustré du manque d'avancées et les enquêteurs britanniques ont de moins en moins de moyens financiers et de personnels dédiés au dossier. Les parents de la petite Maddie, eux, ne font pas de commentaires. Ils ne réagissent désormais que lors des moments cruciaux. Mais, que l'affaire revienne sur le devant de la scène et à la une des journaux ne peut que cultiver l'intérêt de la population pour cette disparition et donc faire pression pour Scotland Yard ne ferme pas cette enquête.

À écouter également dans ce journal

Présidentielle 2022 - Le président sortant maintient sa position de favori selon notre dernier sondage BVA pour RTL et Orange, avec 55,5% des intentions de vote pour dimanche, soit 1,5 point de plus comparé à la semaine dernière. Marine Le Pen obtient 44,5%.

Justice - Carlos Ghosn est visé par un mandat d'arrêt international délivré par la justice française. L'ancien patron de l'alliance Renault Nissan, est au cœur d'une enquête instruite à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, notamment pour abus de biens sociaux et blanchiment, a indiqué ce vendredi le parquet de Nanterre.

Présidentielle 2022 - Derniers déplacements pour les candidats. Le président sortant tiendra un dernier meeting à Figeac (Lot). La candidate du RN mettra un point final à sa campagne à Abbeville (Somme), ville où elle est arrivée en tête au premier tour devant son adversaire.