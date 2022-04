Affaire Maddie McCann : un suspect mis en examen en Allemagne

Les autorités portugaises ont annoncé ce jeudi 21 avril qu'un nouveau suspect a été mis en examen dans le cadre de l'enquête sur les circonstances de la disparition de Madeleine McCann en 2007 dans le sud du Portugal. Le suspect a été interpellé par les autorités allemandes, en Allemagne, après une demande de coopération judiciaire internationale émise par le ministère public portugais.

Le 3 mai 2007, alors qu'elle se trouvait en vacances avec sa famille à Praia da Luz, la fillette de 4 ans avait disparu de la chambre où elle dormait avec ses frère et sœur âgés de deux ans. Près de 15 ans plus tard, la lumière n'a jamais été faite sur sa disparition. Les parents ont brièvement été suspectés dans un premier temps. Plus récemment, le 3 juin 2020, les autorités allemandes avaient remonté la piste de Christian Brueckner, pédophile récidiviste.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...