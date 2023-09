Les flatulences d'un chien transforment un vol de 13 heures en cauchemar pour ses voisins

Certains vols se passent mieux que d'autres. C'est ce qu'a pu constater un couple de Néo-Zélandais, Gill et Warren Press, en voyageant durant 13 heures à côté d'un chien pris de flatulences et de ronflements. Une situation qui peut prêter à rire, mais qui s'est avérée être un véritable cauchemar pour les deux passagers qui effectuaient un long trajet, de Paris à Singapour, en juin dernier, comme le rapporte Insider.com.

Au bout de plusieurs heures, les deux voyageurs ont demandé à changer de place au personnel de bord, devant l'impossibilité de dormir. Et pour cause, le petit bouledogue français, un chien d'assistance monté à bord sans être maintenu en laisse - ce qui est autorisé par la compagnie Singapour Airlines -, a pris ses aises, au point de baver, entre autres, sur les mollets de l'un des passagers. Une place leur a finalement été trouvée en classe économique, alors qu'ils voyageaient en classe éco "premium".

De quoi susciter la colère du couple, qui a demandé à être dédommagé pour ce désagrément. Après deux refus, notamment de 73 dollars en chèques-cadeaux et de bons de voyage de 118 dollars chacun, la compagnie et ses clients sont parvenus à trouver un accord. Gill et Warren Press ont donc reçu 1.410 dollars de dédommagement, qui correspond à la différence de classe de leurs billets. Un geste commercial suffisant à leurs yeux, bien qu'"ils auraient pu nous en donner bien plus", a estimé Gill.

Sans rancune, les Néo-Zélandais ont souhaité clore l'incident avec un beau geste, reversant la somme à une association néo-zélandaise de prise en charge de chiens guides pour aveugles. De son côté, Singapour Airlines s'est engagé à "informer les clients qui peuvent être assis à côté d'un chien d'assistance avant l'embarquement", et à aider ceux qui connaîtraient la même mésaventure à trouver d'autres places, dans la même classe.