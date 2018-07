Un avion atterrit d'urgence après qu'un chien a ouvert la soute en plein vol

publié le 25/07/2018 à 13:29

Quand un chien ouvre la soute à bagages d'un avion en plein vol, ou comment angoisser un peu plus les phobiques de l'avion. Un Boeing 737 qui reliait Saint-Pétersbourg à Moscou, en Russie, a dû stopper sa progression et réaliser un atterrissage d’urgence après qu'un chien a ouvert la soute à bagages, raconte Le Parisien.



Voyageant en soute comme le veut la réglementation des compagnies aériennes, le chien se serait extrait de sa cage, mal fermée. Paniqué et n'obéissant qu'à son instinct, l'animal aurait donné des coups de pattes sur les parois de l'avion pour espérer trouver une issue, jusqu'à appuyer sur le bouton d'ouverture de la soute.

L’avion était à environ 4.000 mètres du sol lorsque l'alarme s’est déclenchée, indique Le Parisien. L’atterrissage d'urgence a été amorcé sans encombres, et personne n'a été blessé.