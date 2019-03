Pollution, plastique : WWF tire la sonnette d'alarme dans un rapport

publié le 05/03/2019 à 06:02

La production mondiale de plastique ne cesse d'augmenter, 53 kilos par habitant. C'est 200 fois plus qu'en 1950 et un tiers de ce plastique se retrouve dans la nature, puis dans les océans. 240 espèces de poissons, de tortues, d'oiseaux ingèrent du plastique, tombent malade ou s'étouffent.



Les micro-déchets se retrouvent aussi dans les coquillages, le sel de table que nous mangeons et c'est toxique. Le WWF estime qu'en dix ans, si on ne fait rien, le production mondiale va augmenter de 40%. Mais il y a des solutions selon l’organisation qui fait d'abord un constat : les fabricants de plastique ne sont pas taxés. Les pollueurs ne sont pas responsabilisés. Le WWF propose un traité international contraignant pour imposer des règles aux industriels.

Après tout quand un accord mondial a été signé sur les gaz CFC (chlorofluorocarbures) qui détruisaient l'ozone, le trou a fini par se reboucher. Il faut mettre fin aux plastiques à usage unique. La moitié de la production mondiale sert à faire des objets jetables : sacs, pailles, gobelets. Il faut concevoir les objets autrement avec d'autres matières et surtout recycler le plastique.

La France est d'ailleurs très mauvaise en la matière. Seulement 21% de nos plastiques sont récupérés. Le WWF espère que la future loi prévue avant l'été sur l'économie circulaire permettra à la France de rattraper un peu son retard.