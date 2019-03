publié le 12/03/2019 à 00:57

Après plus de deux mois de procès, la cour d'assises de Bruxelles a rendu son verdict. Le jihadiste français Mehdi Nemmouche, reconnu coupable des quatre "assassinats terroristes" commis en 2014 au Musée juif de Bruxelles, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 mars. Le verdict de culpabilité retient les preuves de l'enquête accablant Nemmouche, comme son ADN ou ses empreintes sur les armes, ou encore les vidéos de revendication.



Son co-accusé Nacer Bendrer, un délinquant marseillais coupable de lui avoir fourni les armes, a écopé d'une peine de 15 ans de réclusion, a aussi annoncé la présidente de la cour. Leurs peines sont assorties d'"une mise à disposition" à la justice pour une durée de 15 ans pour Mehdi Nemmouche et de 5 ans pour Nacer Bendrer. Cette mesure permet ainsi une surveillance judiciaire au-delà de la peine principale.

Ce verdict, uniquement susceptible d'un pourvoi en cassation sous 15 jours, prononcé après huit heures de délibérations, est conforme aux réquisitions de l'avocat général, Yves Moreau, qui avait dénoncé le caractère "psychopathe" du jihadiste français lors de son réquisitoire. Dans ses motivations, la cour d'assises a souligné l'"absence absolue de regrets vis-à-vis des victimes dont il n'a jamais parlé et dont il n'a pas hésité a salir la mémoire". Elle a insisté sur "l'antisémitisme marqué" de l'auteur de la tuerie du 24 mai 2014, et sur la "dangerosité" d'un homme "égocentrique et narcissique".

Lundi 11 mars, dans une ultime provocation face à la cour, le jihadiste français avait déclaré avec un léger sourire : "La vie continue". Il était invité à prendre une dernière fois la parole avant que la cour d'assises se retire pour délibérer sur la peine. Celui qui, durant ces deux mois de procès ne s'est jamais expliqué sur ce quadruple assassinat, a toujours affirmé avoir été "piégé".

Un délinquant qui s'est radicalisé en prison

Enfant sans père élevé dans une famille d'accueil du nord de la France, Mehdi Nemmouche, âgé aujourd'hui de 33 ans, a plongé dans la délinquance à l'adolescence, puis enchaîné les séjours en prison où il s'est radicalisé pour devenir un soldat du jihad en Syrie.



Lors du procès, ouvert depuis le 10 janvier, il a refusé le moindre témoignage de proches, susceptible d'éclairer les jurés sur sa personnalité et ses failles. Le 5 mars dernier, en s'adressant à la cour, il a répété la thèse défendue par son avocat Me Sébastien Courtoy selon laquelle il aurait été "piégé" par de supposés agents des services libanais ou iraniens désireux de lui faire porter la responsabilité de la tuerie du 24 mai 2014. Une thèse jugée invraisemblable pour les autres parties.