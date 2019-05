Les actualités de 6h30 - "Royal baby" : quelle présentation pour le fils d'Harry et Meghan Markle ?

publié le 07/05/2019 à 07:30

Comme à chaque naissance d'un nouveau membre de sa famille royale, l'événement a créé un fort engouement en Angleterre et les nombreux passionnés de la Couronne britannique sont impatients de découvrir le minois du "royal baby".



Après la naissance de leur garçon ce lundi 6 mai, le prince Harry et Meghan Markle devraient le présenter officiellement mercredi 8 mai, comme l'a annoncé le duc de Sussex à la presse.

Néanmoins, le jeune couple qui a choisi de vivre cet événement d'abord et avant tout en privé ne fait rien comme les autres et n'en fait qu'à sa tête. Beaucoup de spéculations tournent autour de la façon dont ils vont présenter leur fils à la population. Est-ce que ce sera sur Instagram, devant le château de Windsor ou peut-être même à la "Roi Lion", en le brandissant du haut de leurs bras. Il faudra attendre encore quelques heures pour en avoir la réponse.

