publié le 06/05/2019 à 22:30

Après des semaines d'attente, Meghan Markle et le prince Harry sont devenus parents de leur premier enfant, un petit garçon dont le prénom n'a pas encore été dévoilé. "Je suis très heureux d'annoncer que Meghan et moi avons eu un bébé ce matin, un bébé en très bonne santé", a annoncé Harry, un large sourire sur le visage lundi 6 mai.



Après un accouchement tenu secret pendant plusieurs heures, ce sont désormais le prénom et le visage du bambin qui sont attendus par des millions de personnes à travers le monde. Bien que le bébé soit né avec "un peu de retard", le prince Harry a indiqué que son épouse et lui réfléchissaient "toujours à un prénom", ajoutant qu'ils présenteraient le nourrisson et annonceraient son prénom "probablement d'ici deux jours".

Il ne faudra donc pas patienter trop longtemps pour découvrir celui qui a pris la septième place dans l'ordre de succession au trône britannique.

Du côté des bookmakers britanniques, Alexander, Arthur, James et Spencer sont les prénoms qui arrivent en tête. Des paris à prendre avec précaution puisque jusqu'à hier, les bookmakers pariaient en majorité sur la naissance d'une petite fille.