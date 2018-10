et Clarisse Martin

publié le 23/10/2018 à 08:14

L'image pourrait peser dans les derniers jours de la campagne américaine. Dans deux semaines exactement auront lieu les élections de mi-mandat aux États-Unis, les "midterms". Les démocrates vont tenter de reprendre le contrôle du Congrès, et comme il y a deux ans lors de l'élection de Donald Trump, la question migratoire est au cœur des débats, et particulièrement depuis quelques jours.



7.000 habitants d'Amérique centrale marchent vers les États-Unis, ils sont au Mexique. De l'autre côté de la frontière, Donald Trump tenait hier, lundi 22 octobre, son plus important meeting de campagne à Houston, au Texas.

18.000 personnes dans une grande salle de concert. Trump répète même qu’il y avait eu 100.000 pré-inscriptions. On ignore si c’est vrai, mais certains ont dormi dehors, la nuit précédente, pour être certains de pouvoir entrer. Même si le Texas est une terre plutôt favorable aux conservateurs, Trump a réussi un grand coup.



Dans la foule, de nombreuses personnes répètent des tweets du président, disent que des criminels du Moyen-Orient se cacheraient dans la caravane, que des migrants seraient envoyés pour voter illégalement dans 15 jours même si ce sont des allégations sans preuve.

À écouter également dans ce journal

Inondations dans l'Aude - L'État va débloquer 80 millions d'euros pour les sinistrés des inondations de l'Aude. La somme sera versée au cours des prochains jours aux départements et aux communes pour indemniser les biens qui ne sont pas assurables, comme les routes ou les réseaux d'eau.



Justice - L'ultime pièce de procédure de l'affaire Grégory va-t-elle s'effondrer ? Les avocats de Muriel Bolle tentent de faire annuler la garde à vue au cours de laquelle la tante du petit garçon avait accusé son beau-frère, Bernard Laroche. C'était en 1984. Le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d'une question prioritaire, examine cette requête aujourd'hui, mardi 23 octobre.



Football - La Ligue des Champions fait son retour ce soir. Lyon se déplace chez les Allemands d'Hoffenheim. Un club très particulier, à peine plus de 3.000 habitants. Depuis dix ans, un milliardaire y a investi plus de 150 millions d'euros. C'est la première fois qu'il dispute la compétition. Coup d'envoi à 21 heures.