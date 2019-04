publié le 05/04/2019 à 07:45

Jeff Bezos, plutôt discret de nature, était entré de plain-pied dans la rubrique people en janvier dernier quand il avait annoncé son divorce, avant la révélation par un hebdomadaire à sensation, National Enquirer, de sa relation avec une autre femme.



Mais ce divorce a fait trembler Wall Street alors que certains évoquaient le divorce le plus cher de l'histoire. Mais, au bout de trois mois, un accord a été trouvé. Et il satisfait tout le monde. Le fondateur et patron d'Amazon conservera bien la garde du trésor familial après son divorce : le contrôle des actions du couple dans son groupe.

Sa future ex-femme, MacKenzie Bezos, a annoncé sur Twitter qu'elle prévoyait de lui laisser à l'issue de leur séparation 75% de leurs titres. Elle conservera donc 25% des actions qu'ils possédaient ensemble, soit 4% du capital d'Amazon. Ce qui représente environ 36 milliards de dollars au cours de Bourse actuel.

L'annonce inattendue de la séparation du couple en janvier, après 25 ans de mariage, avait fait naître de nombreuses questions sur les modalités de scission de sa fortune - estimée à environ 150 milliards de dollars par le magazine Forbes - et sur le contrôle d'une société valant actuellement 890 milliards de dollars en Bourse.

