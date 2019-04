et AFP

L'enquête sur les causes de la mort de cinq résidents d'une maison de retraite survenue dimanche 31 mars à Lherm, près de Toulouse, a permis de détecter une "toxi-infection alimentaire", a annoncé jeudi le procureur de Toulouse, Dominique Alzéari.



Cependant, il n'y a pas de précision dans l'immédiat sur les bactéries incriminées, a indiqué le procureur lors d'un point de presse, affirmant par ailleurs que "rien ne permet d'objectiver un acte volontaire". Il a également annoncé qu'une information judiciaire allait être prochainement ouverte mais qu'il était "trop tôt pour rechercher des responsabilités individuelles".

Dès l'annonce du drame, survenu après le repas du dimanche soir dans l'établissement ouvert depuis 2006, l'Agence régionale de Santé (ARS) avait déclaré que la suspicion première était celle d'une intoxication alimentaire, les pensionnaires malades ayant été pris de vomissements. L'enquête s'est basée sur l'analyse bactériologique des restes de plats - dont une salade périgourdine selon La Dépêche du midi - mixés en amont.

Deux décès sont dus à un choc toxique

Les autopsies des cinq victimes, quatre femmes et un homme âgés de 72 à 95 ans, indiquent que "deux décès sont dus à des arrêts respiratoires après un choc toxique", tandis que les analyses se poursuivent pour les trois autres, a ajouté le procureur. "Il n'y a pas d'étouffement objectivé par autopsie", a-t-il ajouté, alors que La Dépêche du midi avait évoqué comme possible cause de certains décès des étouffements provoqués par les vomissements.