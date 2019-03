publié le 30/03/2019 à 22:52

En Algérie, l'armée appelle de nouveau à écarter Abdelaziz Bouteflika. Samedi 30 mars, le général et chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, a réitéré sa proposition : selon lui, M. Bouteflika, affaibli par la maladie et contesté par la rue, doit être déclaré inapte à exercer le pouvoir en vertu de la Constitution ou démissionner. Ce fidèle de M. Bouteflika a prôné le lancement de la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution, applicable lorsque le président "pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions".



Il a également "insisté sur le fait que cette proposition, qui s'inscrit exclusivement dans le cadre constitutionnel, constitue l'unique garantie à même de préserver une situation politique stable, afin de prémunir notre pays de toute situation malencontreuse", selon un communiqué du ministère algérien de la Défense. Il a ensuite dénoncé la préparation d'une "campagne médiatique virulente" contre l'armée visant à faire croire, selon lui, "que le peuple algérien rejette l'application de l'article 102 de la Constitution".

"La majorité du peuple algérien, à travers les marches pacifiques, a accueilli favorablement la proposition" de l'armée, a estimé le général. Vendredi 29 mars, des millions d'Algériens sont descendus pour la 6e semaine consécutive dans la rue, une mobilisation qui n'a pas faibli. De nombreux observateurs l'ont perçue un rejet de la proposition de l'armée.

"Gilets jaunes" - Les gilets jaunes, moins nombreux, mais pas découragés. Malgré de nombreuses interdictions de manifester, le Ministère de l'Intérieur a compté 33.000 manifestants dans toute la France, soit 7.000 de moins que la semaine dernière.



Européennes - C'était le premier grand oral de Nathalie Loiseau, tête de liste de la République en Marche pour les européennes. Lors de son premier grand meeting, elle a plaidé pour une Europe sans populisme, avec une volonté d'améliorer l'UE.



Changement d'heure - Demain matin, n'oubliez pas de régler votre montre ou l'horloge du four. On passe à l'heure d'été, cette nuit. À 2 heures du matin, il sera en fait 3 heures. Ce qui signifie qu'on va dormir une heure de moins. Le changement d'heure pourrait être supprimé d'ici 2021.