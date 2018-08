publié le 14/08/2018 à 19:04

Le conducteur de la voiture-bélier qui a foncé sur le Parlement de Londres ce mardi 14 août reste silencieux devant les enquêteurs. Les autorités traitent cette attaque comme un acte "terroriste", un peu plus d'un an après un attentat similaire au même endroit.



Le conducteur d'une vingtaine d'années a fait plusieurs blessés avant de percuter une barrière de sécurité. Pour le moment, on ne sait presque rien de cet individu, qui n'a toujours pas été formellement identifié par la police. Celle-ci en appelle même à la coopération du public sur les réseaux sociaux.

Selon les médias, le suspect serait originaire de la région des Midlands et la voiture qu'il conduisait aurait été immatriculée à Notthingham. Les détectives sont toujours en train de passer le véhicule au peigne fin, tandis que la Ford fiesta grise reste encastrée dans la barrière de sécurité.

Une femme demeure à l'hôpital pour des blessures sérieuses mais ne mettant pas sa vie en danger. Theresa May, la Première ministre, a communiqué son soutien aux victimes. En début d'après-midi, le gouvernement a tenu une réunion de sécurité d'urgence Cobra, dont rien n'a filtré pour l'instant.

À écouter également dans ce journal

Italie - Le bilan s'alourdit d'heure en heure après l'effondrement d'un pont à Gênes ce mardi 14 août ; il est désormais d'une trentaine de morts. Le tablier de l'Autoroute A10 très fréquenté et qui traverse la ville a cédé ce midi. Avec lui, des voitures et des camions ont fait une chute de 50 mètres.



Migrants - Une solution a été trouvée pour que l'Aquarius puisse accoster : cela se fera vraisemblablement à Malte. Le Premier ministre du pays et Emmanuel Macron se félicitent ce mardi 14 août d'avoir trouvé une solution pour les 141 migrants à bord. En effet, si Malte a donné son feu vert pour que le navire humanitaire accoste, c'est grâce à un accord entre cinq pays européens.



Chômage - Bonne nouvelle : le chômage enregistre une petite baisse au 2ème trimestre. En effet, selon les chiffres de l'INSEE, le taux de chômage en France est à 9,1% de la population active au 2ème trimestre. Un chiffre en baisse de 0,1 %, bien que 100.000 postes sont encore à pourvoir dans l'hôtellerie et la restauration et ne trouvent pas preneurs.



Justice - L'homme soupçonné d'avoir poignardé mortellement un quinquagénaire dans un bus parisien le 8 août dernier a été interpellé hier à son domicile en Île-de-France. Il s'agit d'un français de 30 ans, connu des services de police notamment pour des vols et des violences. Il est actuellement en garde à vue.