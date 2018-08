et AFP

publié le 08/08/2018 à 15:33

Une altercation entre deux personnes s'est terminée dans le sang, ce mercredi 8 août vers 7 heures du matin, dans un bus parisien qui circulait aux alentours de la rue de Clignancourt, dans le XVIIIe arrondissement de la capitale. Un homme a été poignardé mortellement et son agresseur est en fuite, a-t-on appris de sources policières.



L'affaire a débuté lorsqu'un homme est monté avec son vélo au départ d'un bus de la ligne 255 reliant la porte de Clignancourt à Stains (Seine-Saint-Denis). Cette intrusion avec un deux-roues a provoqué la protestation d'un passager de 50 ans, selon des témoignages recueillis par la police.

La situation a dégénéré et une altercation a éclaté entre les deux hommes, selon des sources policières, confirmant une information du Parisien. Le cycliste a alors sorti un couteau et poignardé le passager au niveau du cou. Le quinquagénaire est décédé sur place tandis que l'auteur du coup de couteau s'est enfui. Le quartier a été bouclé après les faits et la brigade criminelle de la police judiciaire a été saisie de l'enquête.