Grande-Bretagne : un partisan de Daesh visait le prince George

Un homme en plein procès en Grande-Bretagne pour ses affiliations à Daesh a avoué avoir projeté une attaque contre le prince George, âgé de 4 ans, selon des informations du Guardian. Le suspect, Husnain Rashid, avait une grande activité sur internet et prévoyait de se rendre en Syrie pour rejoindre les forces du groupe terroriste. Il avait été arrêté le 22 novembre dernier.



L’homme de 32 ans visait plus particulièrement l’école du fils de Kate Middleton et du prince William, l’établissement Thomas’s Battersea à Londres. Il aurait posté sur un forum extrémiste, le 13 octobre, une photo de l’école du petit garçon superposée à une image de ce dernier et de deux jihadistes cagoulés. L'image était accompagnée d'un message¿: "Même la famille royale ne sera pas laissée tranquille. Les cours commencent tôt".

Husnain Rashid encourt une peine de prison à vie pour les faits qui lui sont reprochés. La décision sera rendue le 28 juin prochain.