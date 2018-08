publié le 14/08/2018 à 12:35

Les premières images montrent un important tronçon de route, d'apparence massif, coupé net. Une portion d'un viaduc de l'autoroute A10 s'est écroulé ce mardi 14 août à Gênes, en Italie. Les pompiers mobilisés sur place pensent que des voitures qui empruntaient le tronçons sont tombées dans le vide.



De premières images diffusées par les secouristes et par des médias montrent le viaduc dans la brume avec plusieurs dizaines de mètres manquants. Des morceaux de route sont tombés sur ce qui ressemble à une zone industrielle.

Selon les pompiers, le pont dit Morandi s'est effondré vers 12 heures. "Les équipes des pompiers sont engagés en nombre, les équipes de recherches et cynophiles sont activées", ont-ils annoncé sur Twitter. En raison du relief très accidenté de la région de Gênes, entre mer et montagne, le parcours de l'autoroute est jalonné de longs viaducs et de tunnels.

