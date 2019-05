publié le 11/05/2019 à 18:56

Pour le 26ème samedi consécutif ce 11 mai, les "gilets jaunes" ont à nouveau manifesté aujourd'hui. Le ministère de l'Intérieur a recensé 18.600 manifestants en France dont 1.200 à Paris pour ce 26e samedi de mobilisation. Il semble donc que la mobilisation continue de reculer puisqu'ils étaient 18.900 manifestants la semaine dernière, dont 1.460 à Paris. À 14h, le ministère de l'Intérieur comptait déjà 2.700 manifestants dans toute la France, encore une fois moins que la semaine dernière. Les "gilets jaunes" contestent habituellement ces chiffres. Deux villes en régions avaient été ciblées par les manifestants : Lyon et Nantes. Les cortèges ont réuni moins de 2.500 personnes chaque fois dans ces deux villes.



Des heurts s'y sont produits avec les forces de l'ordre ce samedi. À Nantes, où Maxime Nicolle, dit "Fly Rider", avait fait le déplacement, une équipe de la Brigade anti-criminalité (BAC) a en effet été la cible de jets de projectiles par des manifestants, conduisant à une intervention des forces de l'ordre et des tirs de LBD. Un journaliste reporter d'images de la chaîne d'information CNews a dit avoir été touché par un tir de LBD au niveau du bas ventre, assurant toutefois aller "bien", sa "ceinture abdominale ayant permis d'atténuer le choc".

À écouter également dans ce journal

International - Les deux otages français libérés au Burkina Faso ont été rapatriés en France ce samedi 11 mai après-midi, deux jours après l'opération militaire au cours de laquelle deux soldats des forces spéciales ont été tués. Ils ont tenu ce matin à saluer la mémoire de leurs libérateurs à Ougadougou.

Politique - Quelques centaines de "gilets jaunes" ont essayé, en vain, de perturber le meeting de Nathalie Loiseau à Strasbourg ce samedi 11 mai. La tête de liste de la majorité présidentielle aux Européennes tente de redonner un second souffle à sa campagne qui patine un peu.



Justice - Encore un rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert. Son médecin a annoncé qu'il arrêterait les traitements à partir du 20 mai. Fin avril, les parents de Vincent Lambert, fervents catholiques opposés à l’euthanasie, avaient déposé un recours devant la CEDH et le Comité international de protection des droits des personnes handicapées de l’ONU (CIDPH).



Formule 1 - C'est le Finlandais Valtery Bottas qui partira ce dimanche 12 mai après-midi en pole position du Grand Prix d'Espagne sur sa Mercedes. Charles Leclerc sur Ferrari et Pierre Gasly sur Red Bull partiront, eux, en troisième ligne.