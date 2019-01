et Eléanor Douet

publié le 14/01/2019 à 18:39

En Espagne, les autorités ont engagé une course contre la montre pour tenter de sauver un petit garçon. L'enfant de 2 ans est tombé hier dans un puits de plus de 100 mètres de profondeur, dans la province de Malaga. "Nous n'avons pas de nouvelles pour le moment", ont informé sur Twitter les services de secours d'Andalousie, la région où a eu lieu l'accident.



Selon sa famille, l'enfant est tombé dans ce trou non signalé d'une largeur de 25 cm destiné à puiser de l'eau pendant qu'il jouait à proximité de l'endroit où ses parents déjeunaient en montagne.

Une centaine de secouristes sont mobilisés depuis dimanche à la mi-journée pour cette mission extrêmement complexe. Ils ont déjà tenté, sans succès, de localiser l'enfant en introduisant des caméras dans le puits. Jusqu'ici, seul un sachet de bonbons que tenait le garçonnet a été retrouvé dans le puits, a souligné la préfète de la province de Malaga.

¿Damos todo nuestro apoyo y esperanza a la familia del pequeño de 2 años que se cayó en un pozo en la localidad malagueña de #Totalán



Ánimo a nuestros compañeros #GuardiaCivil y servicios de emergencias que están haciendo todo lo posible para rescatar cuanto antes al pequeño. pic.twitter.com/ziSPTzdifu — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) 13 janvier 2019

Les recherches sont "très compliquées" en raison des caractéristiques du puits dont les parois ne sont pas stables. "C'est humide, froid, il n'est pas évident de poursuivre les recherches (...) Personne n'est préparé techniquement" pour effectuer un sauvetage "dans un espace si étroit", a-t-elle noté.

