et La rédaction numérique de RTL

publié le 18/07/2018 à 13:28

L'UE inflige à Google une amende record de 4,3 milliards d'euros ce mercredi 18 juillet, dans le dossier antitrust Android. Ce qui est reproché à la firme américaine c'est d'avoir imposé aux constructeurs d'installer exclusivement sur leurs appareils son système d'exploitation Android. C'est-à-dire le programme qui permet au smartphone de fonctionner. Ce dernier équipe environ 85% des téléphones dans le monde.



Il est aussi reproché au géant américain d'avoir ainsi imposé aux fabricants de paramétrer par défaut sur les appareils ses propres applications, notamment son service de recherche en ligne, ou son système de cartographie Google Maps. Ce qui est un frein à la concurrence, la majorité des utilisateurs ne prenant pas le temps de changer ces réglages par défaut.

Cela fait plus de deux ans que Google est en discussion avec la Commission européenne, et qu'il essaye de la convaincre. En juin 2017 Bruxelles avait déjà condamné l'entreprise américaine à une amende record de près de 2,42 milliards d'euros. Pour un autre abus de position dominante : elle était accusée de favoriser dans les recherches en ligne Google Shopping, son propre comparateur de prix.

