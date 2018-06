Pourquoi Google Maps pourrait signaler les radars

Google Maps revendique plus de 250 millions d'utilisateurs à travers la planète

C'est une nouvelle qui va intéresser les automobilistes. D'après les analyses de la prochaine version de Google Maps par le site américain Android Police, les usagers pourraient signaler les radars et les accidents de voiture. Ces fonctionnalités ont été repérées dans le code informatique de la prochaine version de l'application, l'APK.



Prudence tout de même car la version 9.79.2, analysée, ne sera pas forcément identique à celle qui sera déployée. Parmi les nouvelles fonctionnalités envisagées : le signalement des restaurants selon nos goûts et la possibilité de faire des rapports d'incidents, "crash" ou "speed camera", c'est-à-dire que les usagers pourraient signaler les accidents de la route et les emplacements de radars. Si cette version de l'application est mise en oeuvre, elle devrait toutefois être adaptée à la législation française.

Une fonctionnalité adaptée à la loi française

En France, les applications de navigation n'ont pas le droit de signaler les emplacements des radars. Les applications comme Waze signalent des "zones de danger" et non plus les emplacements des radars. Maps pourrait utiliser cette stratégie en France.

Cependant, le 6 septembre 2016, la Cour de cassation a jugé que le signalement des emplacements des radars et des contrôles de police via les réseaux sociaux n’était pas contraire à la loi. Rappelons qu'utiliser un brouilleur ou un détecteur de radar est interdit.