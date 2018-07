publié le 18/07/2018 à 08:11

Sacrés champions du monde de football à Moscou, les Bleus sont de retour sur leur terre natale, auprès de leurs proches. Benjamin Pavard, l'un des plus jeunes héros de cette victoire en Coupe du Monde, 22 ans, rentre à Jeumont, la commune de son enfance située dans le Nord, ce mercredi 18 juillet. Son père, Frédéric, l'y attend. "On a encore du mal à réaliser. C'est toujours aussi fou, c'est incroyable", confie-t-il.



Pour autant, même s'il est fier de son fils, le père du joueur de Stuttgart veille à ne pas trop s'emballer. "Ça va très vite au football, dans un sens comme dans l'autre, met-il en garde. (Benjamin) a l'air de garder la tête sur les épaules, et il reste serein. On lui a toujours dit qu'il fallait qu'il reste comme il était, (...) c'est un garçon simple et il faut qu'il reste simple. On sait d'où l'on vient".

L'enfant du pays rentre à Jeumont dans quelques heures. "Il va arriver en fin de matinée, explique son père. On va pouvoir se poser, manger tranquillement, à trois. (...) On a préparé un petit truc tranquille avec des choses qu'il aime bien", décrit Frédéric Pavard au micro de RTL. Puis Benjamin Pavard se rendra à la mairie de sa commune vers 14h30, avant de rejoindre la gare en milieu d'après-midi.