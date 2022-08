Législatives en Italie : la candidate d’extrême droite entre en campagne avec une vidéo polémique

Les Italiens vont bientôt devoir élire le successeur de Mario Draghi. Le 25 septembre, les Italiens se rendront aux urnes pour choisir le successeur du Premier ministre italien. La droite est favorite. La campagne a débuté et certains dénoncent une campagne de caniveau.

Tout est parti d'une vidéo sordide, celle postée dimanche 21 août par Giorgia Meloni, leader du parti fasciste Fratelli d'Italia et de la coalition de droite aux élections. On y voit une femme ukrainienne se faire violer par un demandeur d'asile et ce message : "Avec nous, nous rendrons nos villes plus sûres"

L'opposition de centre-gauche a crié au scandale, demandant des excuses. "Je n'ai aucune raison de m'excuser. La gauche ne cesse de m'attaquer", a répliqué celle qui pourrait devenir la Première femme à diriger le gouvernement italien. Traumatisée, la victime ukrainienne, même floutée, a affirmé avoir été reconnue par des proches. La vidéo a fini par être retirée et une enquête ouverte pour diffusion illégale.

Cet épisode lance une campagne brève qui risque d'être semée de coups bas, jugent de nombreux observateurs. "Il faut que le prochain gouvernement préserve l'esprit républicain de l'Italie", a plaidé mercredi Mario Draghi, le Premier ministre sortant. Des mots qui tranchent avec ce début de campagne électorale.

