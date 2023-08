INFO RTL - Le pape François écrit aux entrepreneurs et entrepreneuses de France

Cela aurait pu prendre la forme d'une visioconférence, mais le pape François a préféré écrire une lettre. Un message envoyé aux entrepreneurs et entrepreneuses de France et lu ce lundi 28 août à la REF, la Rencontre annuelle des Entrepreneurs de France, organisée par le Medef à l'hippodrome de Longchamp. Le souverain pontife écrit : "Quand je pense aux chefs d'entreprise, le premier mot qui me vient à l'esprit est bien commun (...). Vous êtes un moteur essentiel de la richesse, de la prospérité et du bonheur public".

Le période n'est facile pour personne, note le pape François et il fait remarquer que les médias parlent peu des difficultés et de la douleur des entrepreneurs qui doivent fermer leur entreprise. Il dit comprendre leur souffrance et veut les remercier.

Mais le pape rappelle aussi aux patrons leurs responsabilités. Il leur demande de faire confiance aux jeunes, de créer des emplois, de rendre la vie des salariés plus dignes : "Une des graves crises de notre époque est la perte de contact de l'entrepreneur avec ses travailleurs, qui deviennent invisibles. (...) Les capitaux humains, éthiques et spirituels valent plus que les capitaux économiques et financiers".

Et le pape François conclut : "Jusqu'à présent, vous avez fait des choses, certains d'entre vous ont fait beaucoup, mais ça n'est pas suffisant. Nous sommes dans une période urgente, très urgente ; nous devons, vous devez faire plus. Les enfants vous diront merci, et moi avec eux."

