Le pape François de nouveau hospitalisé. Le souverain pontife va être opéré en urgence, sous anesthésie générale, ce mercredi après-midi à Rome pour un risque d'occlusion intestinale, a annoncé ce 7 juin le Vatican. Cette intervention chirurgicale est rendue "nécessaire" par l'aggravation des symptômes. L'opération, une laparotomie (qui consiste à ouvrir l'abdomen), entraînera "plusieurs jours" d'hospitalisation, selon le Saint-Siège.

Les soucis de santé s'accumulent ces dernières semaines pour François. Fin mai, le pape argentin avait annulé ses rendez-vous "en raison d'un état fiévreux" et d'une fatigue générale, après avoir déjà été hospitalisé deux mois auparavant pour une "infection respiratoire". Après trois jours, le jésuite argentin était sorti en bonne forme de l'hôpital A. Gemelli, plaisantant volontiers sur son état. "Je suis encore vivant", lançait-il. "Si on avait attendu quelques heures de plus, ça aurait été bien plus grave", confiait-il néanmoins fin mai à la télévision Telemundo en indiquant que cette "pneumonie aiguë" avait été traitée "à temps".

Cette détérioration récente de sa santé alarme de plus en plus. François souffre de problèmes chroniques et se déplace souvent en fauteuil roulant, ou à l'aide d'une canne, en raison de douleurs au genou. Il disait au cours du même entretien se sentir "beaucoup mieux". "Certains jours sont plus douloureux que d'autres, comme aujourd'hui, mais cela fait partie de la récupération", estimait-il. Pour soulager sa gonalgie, à l'origine de ses douleurs, le pape reçoit régulièrement des infiltrations et suit des séances de kinésithérapie.

Des problèmes chroniques

Dans sa jeunesse, à l'âge de 21 ans, Jorge Bergoglio avait souffert d'une pleurésie aiguë et les chirurgiens avaient procédé à l'ablation partielle de son poumon droit. En juillet 2021, l'évêque de Rome avait également été hospitalisé une dizaine de jours pour une lourde opération du côlon. Il affirme avoir gardé des "séquelles" de l'anesthésie, qui l'ont poussé à écarter jusqu'ici une intervention chirurgicale au genou.

Outre ses douleurs aux genoux, il souffre également de problèmes de hanches et de sciatique. En 2018, il avait annoncé devoir se faire opérer de la cataracte. Malgré une intervention prévue l'année suivante, plus aucune information n'avait été donnée quant à ses problèmes de vue et son opération. En 2014, peu de temps après son accession à la charge pontificale, le pape avait déjà donné des raisons de s'inquiéter. Il devait se rendre à l'hôpital Gemelli pour y célébrer une messe, mais avait annulé sa venue, invoquant "une indisposition soudaine".

Spéculations sur un renoncement

La santé de Jorge Bergoglio, élu en 2013, alimente régulièrement les spéculations sur l'éventualité d'une renonciation à sa charge et sa succession. Il avait déclaré à plusieurs reprises qu'il envisagerait de démissionner, comme son prédécesseur Benoît XVI, décédé en décembre, si sa santé venait à faiblir.

Lors de son voyage au Canada, en juillet 2022, les organisateurs du voyage avaient dû revoir à la baisse les activités du pape sur place. Dans l'avion de retour, le pape François avait évoqué la "possibilité de se mettre de côté", expliquant qu'on "peut changer de pape. Ce n'est pas un problème", même s'il a affirmé récemment que ce n'était pas d'actualité.

