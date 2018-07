Le journal de 7h30 : des obsèques internationales pour Shimone Peres

publié le 30/09/2016 à 08:46

Des dizaines de dirigeants du monde entier vont assister vendredi 30 septembre à Jérusalem aux obsèques du prix Nobel de la paix Shimon Peres, décédé dans la nuit de mardi à mercredi 28 septembre des suites d'un accident vasculaire et cérébral à Tel-Aviv. Plus de 90 délégations - pour près de 70 nations - ont fait le déplacement pour rendre hommage à l'ancien président et Premier ministre israélien.



Le président américain Barack Obama, ses homologues français et allemand, le prince Charles et le roi d'Espagne ont fait le déplacement, mais aussi le président palestinien Mahmoud Abbas, rare représentant de haut niveau du monde arabe. Protocole oblige, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont d'ailleurs été contraints de faire le trajet côte à côte sous une protection policière maximale : plus de 8.000 policiers ont été déployés pour l'occasion.

À écouter également dans ce journal

- Huit Rafale ont décollé depuis le porte-avions Charles de Gaulle afin d'intensifier les frappes contre l'État islamique et de soutenir l'offensive en cours sur la ville de Mossoul notamment, fief de l'organisation terroriste en Irak.

Pour la première fois, un homme de 29 ans est jugé au tribunal correctionnel de Paris pour son activité sur les réseaux jihadistes, et les "salons de discussions privés" liés à l'État islamique, via le service de messagerie crypté Telegram.



- La sécurité du palais de l'Élysée a été drastiquement renforcée après le signalement de risques importants d'actions terroristes dans une note des services de renseignements.



- Alain Juppé était en meeting à Lyon hier. Une ambiance plus affirmée face à un candidat au ton plus ferme, qui assume son concept d'"identité heureuse". L'ancien premier ministre n'a pas manqué de noter qu'il faisait son deuxième meeting de campagne à proximité d'une ville qui fut pendant longtemps "capitale des Gaules".



- C'est ce 30 septembre que la liste des 10.000 bureaux de vote mis en place pour la primaire de la droite et du centre va être dévoilée.



- Nice sèchement battu à Krasnodar (5-2) pour le compte de la deuxième journée d'Europa League. De son côté, Saint-Étienne a dû se contenter d'un match nul face au club belge d'Anderlecht (1-1).



- La 8e journée de Ligue pourrait être marquée par le retour des supporters historiques du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Après des échanges entre la direction du PSG et le ministère de l'Intérieur, la Préfecture de police de Paris vient de donner son feu vert en imposant cependant un cadre très strict au retour des "Ultras" dissous pour des problèmes de violence.