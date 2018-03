et Clarisse Martin

publié le 30/09/2016 à 08:14

Le président du parti chrétien-démocrate a brossé une ébauche de son programme, s'il était élu à l'élection présidentielle de 2017. Candidat à la primaire de la droite et du centre et farouche opposant à la loi portée par Christiane Taubira en 2013 ouvrant le droit aux couples de même sexe de se marier, loi qu'il a promis d'abroger s'il était élu, il n'est pour autant pas soutenu par le mouvement la Manif pour tous, dont l'émanation politique Sens Commun a choisi de soutenir François Fillon.



Le député des Yvelines milite pour l'instauration d'un revenu universel, sans chiffrer la mesure, et souhaiterait que chacun "paye l'impôt", même symboliquement. Sur sa différence avec le Front national, Jean-Frédéric Poisson pointe la volonté de rester dans l'Union européenne, le "refus absolu de la peine de mort" ou encore le refus de la préférence nationale comme principe d'organisation sociale.

L'homme souhaiterait également supprimer le ministère de la Culture, "parce que ça ne sert à rien". "L'État doit s'occuper du patrimoine mais tout le reste doit pouvoir relever des collectivités locales", défend celui qui prône également la révision de la Constitution de 1958 pour y faire inscrire les "racines chrétiennes" de la France.