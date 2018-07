Le journal de 7h : un cessez-le feu réclamé en Syrie par l'ONU

publié le 25/02/2018 à 07:36

Enfin. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution réclamant "sans délai" un cessez-le-feu humanitaire de 30 jours en Syrie. Un texte voté à l'unanimité mais la Russie a obtenu des concessions, notamment l'exclusion de l'accord des groupes terroristes. Une limite conséquente, puisque le régime de Bachar Al-Assad considère les rebelles comme des terroristes.



Après plusieurs jours d'atermoiement et la mort de centaines de civils dans l'enclave syrienne de Ghouta, le texte commun doit permettre l'évacuation des malades et blessés les plus graves.

Plus de 500 civils ont été tués en une semaine par les frappes du régime de Bachar Al Assad, un régime soutenu par la Russie et dont il a fallu tenir compte lors des longues discussions diplomatiques à New York. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont prévu de s'entretenir aujourd'hui par téléphone avec Vladimir Poutine. Les deux dirigeants souhaitent appuyer la mise en œuvre de cette résolution de l'ONU et travailler sur une feuille de route afin de retrouver une paix durable en Syrie.

À écouter également dans ce journal :

Politique - le marathon d'Emmanuel Macron au salon de l'Agriculture. Le président a passé plus de 12 heures Porte de Versailles avec des échanges parfois musclés.



Politique - Marine le Pen est en Alsace. La Présidente du Front National achève dans l'Est son Tour de France de la refondation.



Météo - L'Hexagone se prépare au grand froid. Des températures polaires sont annoncées dès ce soir alors que les sans-abri sont déjà très éprouvés cet hiver.



Sports - La cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'hiver aura lieu dimanche 25 février en début d'après-midi. En football, la journée de Ligue 1 sera clôturée par deux matches de gala. Le derby Lyon-Saint-Étienne à 17h et, à 21h, le classique Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille.