publié le 23/02/2018 à 13:47

Édouard Philippe a dévoilé ce vendredi 23 février son plan de lutte contre la radicalisation. Il s'agit du troisième en quatre ans. Au total, une douzaine de ministères devraient être mobilisés, de l'Intérieur au sport, en passant par la justice. Parmi les mesures dévoilées, la mise en place de structures spécialisées pour 1.500 détenus radicalisés dans les prisons françaises, mais aussi, des cellules dans les écoles. Pour le gouvernement, il s'agit d'agir aussi bien dans le sport amateur, qu'à l'école ou bien sur dans les prisons.



Le Premier ministre s'est rendu dans un lycée professionnel de Lille où une cellule de laïcité existe déjà. Selon l'inspecteur d'Académie du Nord, le risque de radicalisation à l'école "prend de l'ampleur, avec des élèves plus complexes, et un refus de participer à des enseignements de biologie, par exemple".

Il estime donc qu'il faut des moyens accrus afin de détecter les cas sensibles. Dans l'académie, quelque 12.000 enseignants ont déjà été formés dans ce but depuis 2015.

À écouter également dans ce journal :

- Agriculture : Nicolas Hulot ne sera pas au Salon de l'Agriculture. Si le ministre de la Transition écologique était présent jeudi au dîner organisé à l'Élysée avec les agriculteurs, il a décidé de laisser son secrétaire d'État, Sébastien Lecornu, participer à l'événement.



- Syrie : le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter un cessez-le-feu de 30 jours dans la Ghouta orientale, aux prises des bombardements, et ce afin de permettre d'acheminer une aide humanitaire.



- Clamecy : 30 maires de Bourgogne ont symboliquement démissionné vendredi dans la cour de l'hôpital de cette ville de la Nièvre. Ils dénoncent la fermeture du service des urgences de nuit de l'hôpital. Une manifestation a eu lieu, à laquelle près 25 % de la population s'est jointe.



- Assurance chômage : les partenaires sociaux ont trouvé un accord après plusieurs semaines de négociations sur l’indemnisation des démissionnaires. Elle devrait concerner entre 14.000 et 23.000 personnes. La mesure devrait coûter entre 180 et 330 millions d'euros.



- Export : pour booster le commerce extérieur, le gouvernement va financer la certification en anglais de type TOEFL, IELTS, Cambridge, qui coûte en général 200 euros. Seront concernés dans un premier temps les étudiants en cursus international, puis, dans trois ans, les lycéens de terminale et autres licences.