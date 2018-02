publié le 24/02/2018 à 19:08

C'est une découverte qui va peut-être relancer une des affaires judiciaires les plus mystérieuses du pays, l'affaire Seznec. Il est trop tôt pour parler de rebondissement, mais un os a été retrouvé ce samedi 24 février lors de fouilles dans la maison où vivait la famille Seznec à Morlaix, dans le Finistère. À ce stade, il n'est pas possible de dire s'il s'agit d'un os humain ou d'animal. En 1924, Guillaume Seznec fut condamné au bagne à perpétuité pour le meurtre un peu plus tôt de Pierre Quémeneur, dont on n'a jamais retrouvé le corps.



La police a déjà perquisitionné trois fois la maison au cours du siècle dernier, sans résultat. Cette fois, ce sont des bénévoles, aidés d'un tractopelle, qui pensent avoir trouvé la preuve selon laquelle Pierre Quémeneur aurait été tué accidentellement dans cette maison par la femme de Guillaume Seznec, à laquelle il faisait des avances.

Une théorie à laquelle Denis Seznec, petit-fils de Guillaume Seznec, n'a jamais cru : "Cet os peut être mis par quelqu'un, heureusement que l'ADN existe. Ma grand-mère est morte assez jeune. Mon grand-père est au bagne, il refuse sa grâce au bagne alors qu'il aurait pu dire qu'il portait le chapeau pour quelqu'un qui est mort, mais il ne l'a pas fait". Depuis 1924, 14 demandes en révision du procès ont été rejetées. Si l'ADN confirme qu'il s'agit bien de Pierre Quémeneur, la quinzaine pourrait être la bonne.

À écouter également dans ce journal :

- Emmanuel Macron a vécu une journée mouvementée porte de Versailles pendant le Salon de l'agriculture. Il a été sifflé mais aussi applaudi.



- Le Salon de l'agriculture est un grand rendez-vous populaire. Parmi les centaines d'attractions du salon, une salle de cinéma nous immerge dans une ferme.



- Le salon comprend aussi de nombreux concours, comme celui des jeunes bergers.



- Marine Le Pen a rencontré pour la dernière fois les militants du FN avant le congrès qui doit se tenir à Lille.



- Le Conseil de sécurité des Nations unies doit se réunir ce soir pour examiner la situation en Syrie, particulièrement en Ghouta orientale, où 500 personnes ont été tuées en une semaine.



- La journée aura été chargée sur les routes alors que les trois zones se croisent sur le chemin des vacances.



- Après sa victoire contre l'Italie, le XV de France pense déjà au match qui l'opposera à l'Angleterre dans quinze jours.



- Aux Jeux Olympiques d'hiver, le bilan définitif des Français reste à 15 médailles, le même qu'à Sotchi il y a quatre ans.