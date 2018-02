Jean-Marie Le Pen éprouve de la "pitié" pour sa fille Marine

publié le 21/02/2018 à 13:25

Il semblerait que le premier tome des Mémoires de Jean-Marie Le Pen, Fils de la nation, soit écrit au vitriol. Dans cet ouvrage à paraître aux éditions Muller le 28 février, le cofondateur du Front national, désormais président d'honneur, dézingue à tout-va. Et évoque des souvenirs dont les plus vieux remontent à l'enfance. Outre la torture pendant la guerre d'indépendance en Algérie, le maréchal Pétain ou le général de Gaulle, le politicien s'en prend à sa fille, Marine Le Pen, qui lui a succédé à la tête du parti d'extrême droite.



"Un sentiment me domine quand j'y pense, assène-t-il. J'ai pitié d'elle. Je crois à la justice immanente. Sa stratégie et son stratège se sont plantés. (...) En s'appliquant à me rendre ringard, elle s'est éclaboussée dans la manœuvre par son échec, et sans doute le Front national aussi, ce qui est plus grave", dénonce le "Menhir" dans les colonnes du Parisien. "Chez les oiseaux, les parents chassent les oisillons du nid pour qu'ils volent de leurs propres ailes ; dans la famille Le Pen, c'est l'inverse, l'oiselle a viré l'aigle de son aire pour devenir adulte", poursuit-il.

Invité de RMC ce mercredi 21 février, le compagnon de Marine Le Pen, Louis Aliot a réagi à ces propos. "Moi, j'ai pitié de lui. Quand on a été comme lui un leader étudiant de la corpo de droit, qu'on a perdu son père pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on a été un résistant, ce que tout le monde oublie de dire, qu'on a eu cette vie que moi je trouve magnifique, (...) en arriver à cette aigreur-là par rapport à sa fille, (...) je trouve ça pathétique", a regretté le vice-président du FN.