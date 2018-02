publié le 23/02/2018 à 18:44

Les routes de l'Hexagone sont encombrées ce vendredi 23 février. Fin des vacances pour les uns, début pour les autres et le trafic coince surtout en direction des Alpes. Ceux qui roulent sur l'autoroute A6 ont du mal à quitter la région parisienne. C'est assez habituel pour un vendredi soir, mais avant Beaune plusieurs ralentissements attendent les automobilistes, à Auxerre et à Nitry. Les automobilistes doivent ajouter une heure sur leur temps de parcours habituel.



Si vous rentrez d'Albertville ou du massif de la Vanoise, l'autoroute A43 est saturée dans le secteur de Chambéry. Il faut compter près d'une heure et demi de bouchon en direction de Lyon. Les automobilistes sont également ralentis un petit peu dans l'autre sens car le trafic est très chargé depuis Lyon.

Les accès à certaines stations comme Megève, les Contamines-Montjoie sont difficiles ce vendredi 23 février. Mais il y a le bonheur au bout de la route, car la neige est tombée en abondance et le soleil est présent dans les stations. Les vacanciers en profitent.

À écouter également dans ce journal

- Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a été chahuté cet après-midi par des syndicalistes de PSA lors d'une visite de l'entreprise de Mulhouse.



- Le gouvernement a présenté une série de mesure pour lutter contre la radicalisation dans les salles de classe comme dans les prisons.



- Le conseil de sécurité des Nations unies devrait commencer à voter sur possible un cessez-le-feu en Syrie, pour permettre l'arrivée d'aide humanitaire dans la ghouta orientale.



- Les États-Unis prévoient de transférer leur ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem en mai prochain.



- Le Salon de l'agriculture ouvre samedi 24 février. 4.000 bêtes sont déjà présentes et certaines ont défilé dans les rues de Paris.



- Le tableau retrouvé la semaine dernière dans la soute d'un autobus est bien un Edgar Degas. Volé en 2009, il a été authentifié par des experts du Musée d'Orsay.



- Le relais homme du biathlon français termine à la cinquième place à Pyeongchang.



- Le XV de France affronte l'Italie ce vendredi soir pour le tournoi des VI Nations.



- En Ligue Europa, l'OM affrontera l'Athletic Bilbao et Lyon le CSKA Moscou. Les huitièmes de finale auront lieux les 8 et 15 mars prochains.