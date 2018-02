et AFP

publié le 24/02/2018 à 10:43

Emmanuel Macron s'est fait siffler pendant plusieurs minutes ce samedi 24 février au Salon de l'Agriculture à Paris. Il visite le Salon, dont c'est cette année la 55e édition, pour la première fois en tant que président de la République.



Les sifflets émanaient de jeunes agriculteurs qui ont brandi des t-shirts portant l'inscription "Attention agriculteurs en colère". Plus tôt, le président avait déjà été accueilli par des agriculteurs déguisés, mais aussi par des applaudissements et des visiteurs désireux de lui serrer la main.



Vendredi 23 février, le président du syndicat agricole les Jeunes agriculteurs, Jérémy Decerle, était l'invité de RTL Soir. Il avait alors annoncé qu'il ne comptait pas faire de cadeau au président de la République lorsque celui-ci déambulerait dans les allées du salon de la Porte de Versailles.

VIDÉO - Abondamment sifflé par des agriculteurs mécontents, @EmmanuelMacron poursuit son chemin dans les allées du Salon #SIA2018 pic.twitter.com/ATKwFAlhrs — Arthur Berdah (@arthurberdah) 24 février 2018

"Ce n'est pas prévu qu'on l'accueille irrespectueusement, mais l'accueil sera quand même franc, même un peu musclé dans les paroles", explique Jérémy Decerle, qui compte rester particulièrement vigilant sur les questions d'actualité, comme la signature d'un accord commercial avec le Mercosur (les pays d'Amérique du Sud, ndlr).



"On a besoin qu'il (Emmanuel Macron) nous explique un peu plus en détails quelles mesures il veut mettre en place pour s'assurer qu'aucun produit n'arrive dans notre pays sans respecter les règles et les attentes des consommateurs", expliquait l'agriculteur.