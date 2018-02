Le journal de 7h : première visite d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture

publié le 24/02/2018 à 07:39

Son premier salon de l'agriculture. Mais surtout une visite importante pour le président de la République. L'an dernier, Emmanuel Macron, avait reçu un œuf sur la tête. Alors cette année, son service d'ordre est prêt à parer à toute éventualité. Des costumes de rechange ont d'ailleurs été amenés. Comme le veut la tradition, le président est venu inaugurer le salon avant l'ouverture au grand public.



La journée marathon a débuté à 7h15 avec un petit déjeuner partagé avec les syndicats. L'objectif affiché par le président est de rencontrer tous les secteurs afin de rompre avec l'image président des riches. Pour sa première visite en tant que chef de l'Etat, Emmanuel Macron est attendu au tournant par les agriculteurs. Il sera pendant douze heures à leurs côtés.

En marge de la venue du président, le succès du Salon de l'Agriculture ne se dément pas année après année. Plus de 600.000 visiteurs se sont rendus Porte de Versailles, l'an passé. Une forte affluence est encore prévue pour cette édition 2018.

Les animaux, eux, sont en place depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et ils sont bichonnés par leurs propriétaires. Les vaches ont même eu droit à la douche pour se faire belles avant leur concours.

À écouter également dans ce journal :

International - Aux Nations Unies, le vote d'une résolution sur une trêve en Syrie a pris du retard malgré l'urgence de la situation. 450 civils sont décédés dans les bombardements de Ghouta.



International - Nouvel attentat ce matin en Afghanistan. Un kamikaze s'est fait exploser devant le siège du NDS. Une personne a été tuée et six autres blessées.

Routes C'est le début des vacances pour la zone B. Sur les routes, la journée est classée noire en Rhône-Alpes.



Faits divers - C'est un mystère judiciaire vieux de près de 100 qui pourrait être élucidé. L'affaire Seznec, nom du conseiller général du Finistère, disparu après être s'être rendu au domicile du couple Quemeneur, dont le mari, Pierre, a été reconnu coupable. Des fouilles auront lieu aujourd'hui dans l'ancienne maison familiale en Bretagne pour tenter de retrouver le corps



Faits divers - Les douaniers ont retrouvé par hasard un tableau d'Edgar Degas, intitulé "Les choristes" ou encore "Les figurants". L'œuvre, propriété du Musée d'Orsay, avait été dérobée en 2009 au Musée Cantini de Marseille où il avait été prêté le temps d'une exposition



Sports - Enfin une victoire pour le XV de France tombeur de l'Italie 34-17. En football 0-0 vendredi 23 février entre Strasbourg et Montpellier. Aux JO d'hiver, frustrante 4ème place de la France en ski alpin par équipes.