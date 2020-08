Le Congrès américain ne trouve pas d’accord sur un plan d'aide d'urgence

publié le 01/08/2020 à 04:31

Vendredi 31 juillet, l'aide supplémentaire apportée aux chômeurs américains a pris fin : démocrates et républicains au Congrès n'ont pas trouvé d'accord sur un nouveau plan de soutien qui doit permettre aux ménages et entreprises de survivre à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus.



Pour le président Donald Trump, les leaders démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et au Sénat, Chuck Schumer, "ont bloqué des indemnités chômage désespérément nécessaires" alors "qu'ils comprennent parfaitement que ça n'est pas la faute des travailleurs s'ils ont perdu leur emploi, c'est la faute de la Chine".



Au Congrès, les démocrates veulent conserver les actuels 600 dollars hebdomadaires jusqu'en janvier au moins. Les républicains veulent réduire ce montant. Ils redoutent que cela nuise au retour des chômeurs sur le marché du travail, puisque beaucoup touchent plus ainsi que lorsqu'ils travaillaient.



La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a estimé que les républicains ne saisissaient "pas la gravité de la situation". "Nous pensons que nous trouverons un accord, mais nous n'y sommes pas encore", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse.