publié le 26/03/2019 à 01:33

Dimanche 24 mars, le rappeur Dr Dre a publié sur Instagram une photo de lui avec sa fille et son admission à USC, la prestigieuse université de Californie du Sud. La légende disait : "Ma fille a été acceptée à l'USC et par ses propres moyens. Pas de prison !". Une référence au récent scandale de corruption universitaire qui a touché les États-Unis.





Une cinquantaine de personnes ont été inculpées mi-mars, dont des PDG et des célébrités. Elles sont accusées d'avoir triché et payé des pots-de-vin pour faire admettre leurs enfants dans certaines des meilleures universités des États-Unis et du monde : Stanford, Yale, et d'autres. Parmi ces parents, deux actrices célèbres pour leurs rôles à la télé : Felicity Huffman, qui jouait dans Desperate Housewives et Lori Loughlin, de la série La Fête à la Maison.

Des internautes ont rappelé que Dr Dre, de son vrai nom André Young, a fait une donation de 70 millions de dollars à la faculté, dans laquelle sa fille est admise, avec son associé Jimmy Iovine il y a 6 ans. En effet, en 2013, ils ont créé l'Académie Jimmy Iovine et Andre Young spécialisée dans les arts, les technologies et les métiers du commerce et de l'innovation. Un bâtiment à leur nom va même ouvrir cette année sur le campus.

La blague de mauvais goût n'aura pas duré longtemps puisque quelques heures après sa publication le rappeur producteur a supprimé son message.

Dr. Dre on Instagram: “My daughter got accepted into USC all on her own. No jail time!!!” pic.twitter.com/sU6sLIZdfQ — Yashar Ali ¿ (@yashar) 24 mars 2019