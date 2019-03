Pourquoi Hélène Rollès a-t-elle autant de fans en Chine ?

publié le 25/03/2019 à 14:06

Entre les Chinois et Hélène Rollès, c'est une véritable histoire d'amour. On dit même que le président Xi Jinping ne serait pas insensible à la musique de la Française, raison pour laquelle l'héroïne de la sitcom culte Hélène et les garçons a été invitée lundi 25 mars au dîner élyséen organisé en l'honneur de la visite du chef d'État chinois.



Et ce lien particulier qui unit l'actrice-chanteuse à l'Empire du Milieu n'est pas nouveau. Tout a commencé en 1990, lorsque les Chinois la découvrent en première partie de Dorothée lors d'un concert donné dans un stade de Shangaï, devant 30.000 personnes. Les séries dont elle fut l'héroïne (Les vacances de l'amour, ou encore plus récemment Les mystères de l'amour) ont achevé de faire d'elle une star dans tout le pays.

En 2014, Hélène Rollès a même chanté lors d'un gala télévisé à l'occasion du Nouvel-An, avant d'enchaîner sur deux tournées triomphales en 2015 et 2016. Certains spectateurs sont même allés jusqu'à dépenser l'équivalent de 184 euros pour assister à son spectacle en loge VIP. L'occasion d'écouter la mythique chanson Je m'appelle Hélène, véritable tube vendu à plus de 900.000 exemplaires en Chine. Plusieurs célébrités locales en ont même fait des reprises.

> Hélène ROLLÈS - JE M'APPELLE HÉLÈNE [2014 - PRESTATION EN CHINE]

"Je m'appelle Hélène" aussi connue que "La vie en rose"

À 52 ans, Hélène Rollès n'en revient toujours pas. À la fin de l'un de ses concerts donné à l'Empire du Milieu elle s'étonnait de voir que "les Chinois ne se lassent pas" de cette chanson qui date pourtant de 1993. Dans le pays, elle est aussi connue que La vie en rose d'Edith Piaf.



Comment la principale intéressée explique-t-elle ce succès qui dure ? "On suppose que ce sont des étudiants chinois en France qui, une fois rentrés en Chine, l'ont popularisée", disait l'artiste à l'AFP en 2015. Mais ce n'est pas la seule raison. "Quand j’écoute les chansons romantiques d’Hélène, j’ai l’impression d’être sur les Champs-Élysées en train de boire un café", expliquait l'une de ses fans après un show, tandis qu'une autre louait "sa capacité à émouvoir les gens".

Un album en mandarin en préparation

Et l'histoire ne devrait pas s'arrêter là. En 2015, son producteur Jean-Luc annonçait la préparation d'un album comportant huit chansons en mandarin. Hélène Rollès n'avait alors pas caché son enthousiasme à l'idée d'apprendre la langue. Elle pourra peut-être s'exercer ce lundi soir, en échangeant quelques mots avec Xi Jinping.