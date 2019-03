Les Réunionnais "dégénérés" : Brigitte Bardot s'excuse à demi-mot

publié le 25/03/2019 à 12:44

La polémique a eu raison d'elle... à moitié. Après avoir qualifié les Réunionnais de "dégénérés" dans une lettre au préfet de l'île de La Réunion, Brigitte Bardot a présenté ses excuses dans un nouveau communiqué publié sur Twitter dimanche 24 mars.



Pour la militante de la cause animale, son "seul tort est d’avoir fustigé l’ensemble de la population en blessant ceux qui ne blessent pas les animaux". À eux , elle "leur demande de [la] pardonner". Elle avait alors jugé que "les autochtones ont gardé leurs gênes (sic) de sauvages".

Mais pour l'ancienne actrice, la polémique n'avait pas lieu d'être. "On sanctionne violemment mes mots, et non les actes qui les ont provoqués", fustige-t-elle, citant "le tragique sort des chiens et des chats" sur l'île, des "atroces coutumes qui continuent hors la loi". Face à cela, elle estime que sa "révolte" a "explosé" "telle une irruption volcanique" : "j'en subis les conséquences", dit-elle.

Ile de la Réunion : Mon seul tort est d’avoir fustigé l’ensemble de la population en blessant ceux qui ne blessent pas les animaux.

Je leur demande de me pardonner. pic.twitter.com/7VveSRN5XE — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) 24 mars 2019

Avant de s'en prendre aux politiques : "Cela fera peut-être réagir ceux qui sont responsables et ne font rien pour améliorer les choses, sauf de se retourner contre moi !", faisant référence notamment à Annick Girardin qui avait fustigé ses propos. "Le racisme ordinaire n'a pas sa place dans le débat d'idées", avait-elle réagi. Le préfet de la Réunion a également saisi le procureur de la République à la suite de ces propos.