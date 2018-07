publié le 18/07/2018 à 08:13

Que Jeff Bezos ait détrôné Bill Gates, on le savait depuis un moment. Mais en huit mois, le patron d'Amazon a gagné 50 milliards de plus. C'est vertigineux. Alors, bien sûr, il s'agit de fortunes un peu virtuelles, car elles sont assises sur la valeur en bourse des entreprises et on sait que ça peut s'effondrer.



Mais, néanmoins, je vous rassure, quand on regarde le classement des plus riches depuis plus de dix ans (autrement dit avant et après la grande crise financière), ça n'a pas tellement bougé. On y voit toujours Bill Gates, Warren Buffet, François Pinault, Carlos Slim, les héritiers de L'Oréal ou d'Ikea et le fondateur de Zara.

La nouveauté, c'est quand même l'émergence rapide des milliardaires du digital. Ce qui est rassurant, c'est que si on compare la fortune de Jeff Bezos à celle de Rockfeller (en calculant l'inflation), le géant du pétrole américain aurait encore une fortune deux fois plus importante.