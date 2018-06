Vous pourrez bientôt récupérer vos colis Amazon dans les gares SNCF

et Camille Kaelblen

publié le 21/06/2018 à 15:25

Récupérer un colis Amazon en sortant de votre train sera bientôt possible. Le 19 juin, la SNCF a annoncé dans un communiqué qu'elle s'associait avec le géant américain pour déployer des consignes en libre-service de retraits de colis dans 980 gares françaises. Elles seront installées progressivement au cours des cinq prochaines années et devraient être accessibles 24h/24 et 7 jours sur 7.



Comment fonctionnent ces consignes ? Selon Ronan Bolé, l'un des représentants d'Amazon en France, lorsque le colis a été déposé, vous recevez un code barre par SMS ou par email. Vous disposez alors d'un délai de trois jours pour le récupérer.

Une fois arrivé à la consigne, il vous suffit ensuite de scanner ce code-barre. Le casier qui contient votre colis s'ouvre automatiquement et vous n'avez plus qu'à récupérer votre commande. Pas de risque de rater votre train : ce geste prend "moins de 15 secondes", assure Ronan Bolé. Ces casiers existent en plusieurs dimensions en fonction de la taille de votre colis. Pour les clients d'Amazon, ce service n'engendre aucun frais supplémentaire.



Caméras de surveillance et système d'alerte

Côté sécurité, toutes les précautions ont été prises selon Patrick Roper, le patron des gares à la SNCF. "Seules les personnes habilitées peuvent déposer un colis, elles sont formées pour cela. On a aussi des systèmes de caméras qui supervisent", explique-t-il au micro de RTL. Si quelqu'un voulait, au moment où il retire un colis, en remettre un dans la consigne, un "système d'alerte immédiat" serait déclenché, entraînant aussitôt une intervention.





Pour Amazon, il s'agit d'un coup majeur : à défaut d’ouvrir des magasins en France, la firme américaine cherche pour l'heure à démultiplier ses points de contact avec les consommateurs. Un objectif affiché : pouvoir les livrer à tout moment.