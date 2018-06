Pourquoi des hypermarchés s'allient à Google ou Amazon

Les enseignes Monoprix et Carrefour se sont associées respectivement à Amazon et Google.

Dans le monde en pleine mue de la grande distribution, la grande valse des alliances bat son plein. Le 11 juin, l'enseigne Carrefour et Google ont annoncé un partenariat inédit : à partir de 2019, l'assistant vocal du géant californien pourra être utilisé pour commander des achats chez Carrefour.



Concrètement, l'utilisateur pourra désormais commander ses courses à voix haute, en parlant par exemple à son smartphone ou son enceinte connectée. Ces achats seront ensuite soit livrés par Carrefour, soit à aller chercher dans un point de vente. Il pourra également acheter ses produits Carrefour via Google Shopping, une plateforme d'achats en ligne pour l'heure consacrée principalement à des produits technologiques.

Avec cette alliance, l'enseigne française espère contrer l'offensive d'Amazon dans le domaine du commerce connecté et se placer sur le segment très prometteur de la commande effectuée à la voix. Selon les consultants en stratégie OC&C, ce secteur est en effet estimé à 34 milliards d’euros en 2022.

Alibaba investit dans Auchan

En novembre 2017, le géant du e-commerce chinois Alibaba déboursait 2,44 milliards d'euros pour investir dans l'un des principaux exploitants d'hypermarchés en Chine, Sun Art Retail Group, dont Auchan possède plus du tiers du capital.



L'objectif de cette alliance : développer le commerce numérique et physique en Chine, tout en renforçant les expertises des deux entreprises dans le domaine du commerce classique et du e-commerce.



Monoprix signe un partenariat avec Amazon

La nouvelle avait fait du bruit : le 26 mars dernier, l'enseigne premium Monoprix devenait le premier grand distributeur français à sceller un accord avec le géant américain du e-commerce. La date de lancement officiel du partenariat n'est cependant pas encore connue.



Avec ce partenariat, les consommateurs pourront commander des produits de différentes marques exploitées par Monoprix (Monoprix Gourmet, Monoprix Bio...) sur Amazon Prime Now, la plateforme de livraison express (en moins de deux heures) développée par le géant du e-commerce à Paris et en proche banlieue.

Intermarché et Leclerc explorent la livraison

Face à ces nouvelles alliances, d'autres acteurs dans la grande distribution française tente une incursion dans le secteur du e-commerce. En avril, Intermarché s'est associé avec Shopopop, une plateforme de livraison collaborative entre particuliers. Le dispositif sera testé dans neuf magasins pilotes à Bordeaux et à Flers (Orne).



Les clients de ces points de vente pourront faire leurs courses sur le site d'Intermarché, puis se rendre sur le site de Shopopop pour poster leur demande de livraison. Si l'un des utilisateurs de la plateforme est disponible à l'horaire choisi, celui-ci peut alors livrer les courses directement chez le consommateur.



De son côté, l'enseigne Leclerc a lancé en mars un service de livraison à domicile en 24 heures pour les habitants de plusieurs arrondissements de Paris. Payant jusqu'à 180 euros d'achat, ce service permet de se faire livrer 12.000 références de produits différents.