Amazon lance sa gamme d'enceintes connectées Echo avec Alexa

publié le 10/06/2018

Amazon a annoncé l'arrivée en France de ses enceintes connectées. Elles seront disponibles à partir du 13 juin. Elles rejoignent celles de l'autre géant américain, Google avec sa Google Home.



Amazon propose 3 modèles. La gamme s'appelle Echo. Il y a une petite enceinte (Echo Dot), une plus grande (Amazon Echo) et une avec écran (Echo Spot). Mais ce qui fait la particularité de ces enceintes, c'est qu'elles intègrent le logiciel de reconnaissance vocale Alexa. C'est grâce à lui qu'on peut discuter de façon tout à fait naturel avec son enceinte connectée.

La première enceinte à être arrivée sur le marché est la Google Home. On s'adresse à elle en disant : "OK Google" et on peut lui demander quel temps il va faire, quel est l'état du trafic, la recette de la tarte aux pommes. Les modèle d'Amazon fonctionnent de la même façon, sauf qu'il faut commencer ses questions par "Alexa". Et tous ces modèles permettent aussi d'interagir avec des appareils connectés. Par exemple on peut leur demander d'allumer ou d'éteindre la lumière, si on possède des ampoules connectées. Même chose avec des volets roulants.

> All-New Amazon Echo

Depuis l'annonce d'Amazon, de nombreuses initiatives fusent proposant d'utiliser les enceintes connectées pour différents services. Dans le domaine de la restauration à domicile, il y a "Domino Pizza" et "Foodora" qui proposent de passer commande depuis son enceinte. Dans un autre genre, "pagesjaunes" intègrent aussi les commandes vocales. On peut aussi bien sûr écouter RTL !



Les industriels ont tendance eux aussi de plus en plus à intégrer la reconnaissance vocale dans leurs appareils. Il faut dire qu'il y a eu des progrès phénoménaux dans ce domaine. On parle désormais à comme à n'importe qui, en langage naturel. Inutile de passer de longues heures à les paramétrer, comme ça a longtemps été le cas. Il fallait que le logiciel apprenne à reconnaître notre voix.



Déjà, certains constructeurs ont déjà intégré cette technologie dans leurs appareils électroménagers. Vous demandez ainsi à votre machine à laver de lancer tel ou tel programme, plutôt que d'appuyer sur un bouton. Lême chose pour la télévision.