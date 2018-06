Que contient Prime Music, la nouvelle offre de streaming d'Amazon ?

publié le 06/06/2018 à 17:50

Amazon fait d'une pierre deux coups pour s'implanter dans le paysage français du streaming musical. Parallèlement à la sortie de sa gamme d'enceintes Echo dans l'Hexagone, le géant du e-commerce lance ce mercredi 6 juin une offre Amazon Prime Music incluse sans surcoût dans son abonnement Prime, qui permet aux clients d'Amazon de bénéficier de la livraison gratuite en un jour ouvré, des séries TV et des films du service Prime Video et d'un espace de stockage sur le cloud, moyennant 5,99 euros par mois ou 49 euros par an.



L'offre musicale d'Amazon Prime Music donne accès à 40 heures de musique par mois sans publicité en ligne ou en téléchargement. Soit un peu plus d'une heure de musique par jour. Au-delà de cette limitation, la lecture sera coupée. Deux millions de titres sont proposés dans l'offre Amazon Prime Music. Amazon annonce "le meilleur de la musique française et internationale" et cite notamment Maître Gims, Indochine, Julien Doré, Benjamin Biolay, Michael Jackson et Elvis Presley.

Amazon Prime Music fonctionne avec l'assistant intelligent d'Amazon. Les utilisateurs peuvent demander à Alexa de "jouer tel artiste", "une playlist hip-hop", "de la musique des années 80" ou "le dernier album d'un artiste". Le service fonctionne sur Android, iOS, PC, Mac et les Fire Tablet, TV et TV Stick d'Amazon.

Un produit d'appel pour Amazon Music Unlimited

Amazon Prime Music doit permettre à Amazon de familiariser les consommateurs de l'Hexagone à son service de streaming musical afin de les convertir à son offre payante Amazon Music Unlimited. Lancé en octobre 2017, ce service propose plus de 50 millions de titres, des centaines de playlists et stations sans publicité pour 9,99 euros par mois ou 99 euros par an, sans engagement.



Comme ses concurrents Apple Music, Spotify ou Deezer, Amazon propose une période d'essai gratuite de trente jours à l'issue de laquelle l'utilisateur est facturé. Le géant du e-commerce mise aussi sur son écosystème pour imposer son service de streaming. Amazon a lancé en France sa gamme d'enceintes à commandes vocales Echo.



L'entreprise propose aux propriétaires de ses enceintes Echo d'accéder à Amazon Music Unlimited pour 3,99 euros par mois. Mais le service ne pourra fonctionner que sur une seule enceinte et pas sur leur smartphone ou leur ordinateur. Une offre familiale à 14,99 euros par mois permet d'activer le service sur six appareils.