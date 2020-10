L'île de Nauru, le pays qui s'est mangé lui-même

publié le 19/10/2020 à 11:39

Direction une toute petite île perdue au milieu du Pacifique. Une île au destin tragique : l'île de Nauru. C'est le magazine du journal Le Parisien qui nous fait découvrir ce territoire plus petit que l'île-Dieu, 10.000 habitants à peine et un surnom glaçant : le pays qui s'est mangé lui-même.

Dans ce décor de carte postale au sud de l'Australie, un peuple de pêcheurs dont personne n'a jamais entendu parler et qui vit jusqu'au début du XXe siècle le plus tranquillement du monde. En 1902, les colons allemands découvrent que ce petit bout de terre a poussé sur un gigantesque gisement de phosphate qu'on a voulu croire infini.

Pendant 70 ans ce sont les colons qui s'enrichissent mais en 1968, les habitants obtiennent leur indépendance et c'est le début d'une prospérité qu'on ne peut imaginer. Cette petite république devient le deuxième pays le plus riche du monde devant les États-Unis. Tous les habitants sont rentiers, le Parisien nous décrit comment ce peuple se fait aspirer par une société de consommation complètement folle. Voitures américaines, nourriture industrielle, l'île de Nauru est alors surnommée "le Koweit du Pacifique."

Le minerais maudit

Pendant toutes les fêtes de village, des billets de 50 dollars sont distribués à tous les participants. En 1990, la source de phosphate est tarie et le pays se retrouve complètement ruiné. Plus de travail, après 20 d'opulence, les habitants tombent dans la misère la plus terrible. L'obésité y est record, l'espérance de vie a plongé sous les 60 ans, l'exploitation minière a totalement défiguré le paysage.

Certains habitants gardent espoir mais il y a toujours ce phosphate dans les grandes profondeurs. Il n'y a pas de morale à cette histoire, quel destin va se choisir l'île de Nauru ? Il y aurait 30 ans de réserve encore sous cette île qui, au fond, ne sait plus comment vivre sans son minerais maudit.