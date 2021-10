L'histoire derrière le drôle de cadeau reçu par Merkel pour son dernier sommet européen

C'était sans doute son dernier sommet à Bruxelles. Après 16 ans de pouvoir, Angela Merkel vivait sans doute ses derniers moments en tant que dirigeante au Conseil européen. L'occasion pour ses pairs de lui rendre un vibrant et dernier hommage.

L'ancien président américain Barack Obama l'a ainsi notamment remerciée pour son "amitié et leadership". "Votre peuple allemand bien-aimé et le monde entier ont une dette de reconnaissance pour votre hauteur de vue pendant tant d'années", a-t-il déclaré dans une vidéo.

À Bruxelles, le président du Conseil européen Charles Michel a aussi estimé que les sommets des Vingt-Sept "sans Angela c'est comme Rome sans le Vatican ou Paris sans la Tour Eiffel". Un discours qui a été accueilli par une ovation debout des chefs d'Etat et de gouvernement réunis depuis jeudi.

Un étrange cadeau

Un étrange cadeau lui a été aussi été remis : une œuvre en transparence du jeune designer franco-néerlandais Maxim Duterre, évoquant le bâtiment du Conseil qui accueille les sommets. Un présent "original" qui n'a pas manqué de susciter l'ironie de certains sur les réseaux sociaux.

Parodiant les t-shirts des boutiques touristiques, on peut par exemple lire sur Twitter : "je suis allé à Bruxelles pendant des années et tout ce que j'ai eu est ce cadeau moche". D'autres le comparent à un accessoire de méchant de James Bond. "Le cadeau de départ #EUCO de Merkel me rappelle la clé satellite de GoldenEye".